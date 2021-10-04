РИАМО - 4 окт. В Центральной России ожидается «барическая гора» в ближайшие несколько дней, атмосферное давление будет высоким, метеозависимым людям стоит к этому подготовиться, сообщила врач общей практики Лариса Алексеева.

Погода в Центральной России в ближайшие дни будет малооблачной, солнечной и почти безветренной. Однако ожидается и рекордно высокое атмосферное давление – 762-764 мм рт. ст.

«Я всегда говорю так: не бойтесь ни «барической горы», ни «барической пилы» (резкие колебания атмосферного давления – ред.), все заранее известно, СМИ предупреждают заранее. Просто нужно готовиться, принимать адаптогены и спокойно наслаждаться последними солнечными деньками», – сказала Алексеева в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что людям с повышенным артериальным давлением нужно принять гипотензивные препараты.

«А у некоторых, наоборот, давление падает, им даже хуже приходится в это время. Им помогут кофе и специальные сосудистые препараты», – уточнила врач.

Она подчеркнула, что метеозависимые люди нередко боятся погодных явлений, сильно волнуются и в итоге сами «провоцируют болезни».