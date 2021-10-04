РИАМО - 4 окт. Серебряный знак международного архитектурного фестиваля «Зодчество» в номинации «Открытые общественные пространства» завоевал проект набережной реки Клязьмы в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Данный проект был разработан ООО «Межрегионстрой».

«Московская область каждый год принимает участие в международном архитектурном фестивале «Зодчество». В этом году серебряным знаком награждена благоустроенная набережная реки Клязьмы в Орехово-Зуеве. Хочу отметить отличную работу архитекторов, так как это один из важных аспектов удачной концепции», – сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Он уточнил, что в регионе привлекают к работе творческих талантливых профессионалов, именно благодаря им проекты Подмосковья были отмечены на разных архитектурных фестивалях, в том числе и на «Зодчестве».

Первый этап благоустройства набережной реки завершился в 2020 году. На набережной замостили тротуары, появилась велодорожка из цветного асфальтобетонного покрытия, установлены скамьи, урны, информационные стенды, велопарковки, уличные тренажеры, соозданы зоны отдыха у воды.

На берегу остались «островки» зеленых насаждений, где высажены деревья и кустарники. Здесь также выполнено обустройство пирсов, на каждом из которых оборудовано современное уличное освещение, а в некоторых обустроили и навесы.

На одном из пирсов разместились лежаки для загорания, на другом – амфитеатры для музыкальных мероприятий, на третьем – площадка для мастер-классов. В целях безопасности на набережной установлены камеры видеонаблюдения.