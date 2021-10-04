РИАМО - 4 окт. Министерством имущественных отношений Подмосковья запущен новый проект по вовлечению земель сельскохозяйственного назначения, от которых отказались собственники, в хозоборот, сообщает пресс-служба министерства.

Отказные участки будут передаваться в аренду сельхозпроизводителям для развития сельского хозяйства в регионе.

«Президент РФ в мае этого года акцентировал внимание правительства на вопросе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России», – напомнил зампредседателя правительства области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в области, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, с мая по август этого года были введены в оборот порядка 14 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а до конца года планируется вовлечь еще 44,7 тыс. га.

«Минмособлимущество содействует данному процессу – передает областные сельхозземли для реализации сельскохозяйственных проектов, поддержки фермерства, через торги находит новых хозяев изъятым частным землям сельхозназначения», – добавил Разин.

По его словам, в регионе запускается проект по вовлечению отказных земель в хозоборот через предоставление их в аренду сельхозпроизводителям, ведущим бизнес в области.

«Так, в августе из Росреестра поступили данные о 4 отказных участках общей площадью 15,7 га, которые мы можем предложить фермерским хозяйствам для расширения своих проектов», – сказал Разин.

Как пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, по закону собственник может отказаться от владения землей. Для этого он подает заявление в Росреестр с просьбой прекратить право собственности на земельный участок и внести соответствующие изменения в ЕГРН. Такой участок переходит в собственность области.

Она уточнила, что после отказа участки будут предложены сельхозпроизводителям, действующим на территории Подмосковья, в аренду на срок до 5 лет.

Претендовать на участки смогут подмосковные сельхозпроизводители, которые заключили соглашение об участии в программе господдержки с областным министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Для этого главам фермерских хозяйств или сельскохозяйственных организаций необходимо подать заявление в Минмособлимущество через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Услуга называется «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».

Министр добавила, что отказные 4 участка находятся в Талдомском округе. Это участок площадью 5,2 га западнее деревни Кунилово и 3 участка площадью 3,5 га каждый в деревне Пенкино, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства.