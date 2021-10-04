РИАМО - 4 окт. Популярный блогер и рэпер Эльдар Джарахов попросил прощения за оскорбление россиян в твитах трехлетней давности, назвав их «идиотскими», сообщает Газета.ru.

В твитах 2018 года блогер использовал уничижительный тон по отношению к гражданам РФ, называя их «свинорусами». Видео с извинениями он записал в Instagram.

«Я увидел тогда сразу, что они задевают чувства некоторых людей. Я в моменте извинился и удалил эти твиты. Но скриншоты остались, и эта тема снова начала недавно всплывать», — отметил Джарахов.

Он пояснил, что хочет извиниться на видео для того, чтобы это осталось в интернете.

«Я приношу свои извинения перед каждым, кого это могло задеть или оскорбить», — сказал он.

Ранее в похожей ситуации оказался стендап-комик Идрак Мирзализаде. Пошутив про фекалии и «русский матрас», он был арестован на 10 суток, а после выдворен из страны.

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