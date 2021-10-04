РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. Подростки подмосковных Люберец в рамках акции «СпортСоцЧас» могут бесплатно заниматься спортклубах округа, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе РОО «РосМолСпорт Московской области».

РОО «РосМолСпорт Московской области» уже 5 лет продвигает в городском округе Люберцы и Московской области социальные инициативы в спортивной сфере. Самую большую популярность и узнаваемость получила программа «СпортСоцЧас» - бесплатное посещение подростками 12-19 лет фитнес клубов.

Каждые полгода РОО «РосМолСпорт Московской области» обновляет и актуализирует данные по клубам. Так, на сегодняшний день один из главных партнеров общественной организации - фитнес клуб RE:fit - увеличил количество дней для бесплатного посещения подростками своих клубов.

Подросткам, желающим заниматься в выделенное время, необходимо иметь при себе справку от врача, что не имеется противопоказаний для занятий в фитнес-клубе, и письменное согласие родителей или законных представителей.

Заниматься бесплатно можно в фитнес-клубе RE:fit по адресу: ул. 8 Марта, д. 59 по понедельникам и пятницам с 16:00 до 17:00; RE:fit на ул. Инициативной, д. 13 по средам с 16:00 до 17:00.