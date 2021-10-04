РИАМО - 4 окт. Правоохранители задержали предпринимательницу по делу о крушении вертолета в подмосковном Лыткарине, сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Легкомоторный вертолет упал вечером 3 октября, пилот и 2 пассажира погибли. Возбуждены уголовное дела по фактам оказания небезопасных услуг и нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.

Задержана женщина 1977 года рождения. Она организовывала экскурсии на вертолете с аэродрома «Мячково».

Свою вину предпринимательница не признала. Скоро ей определят меру пресечения.

Видео с места падения вертолета в Лыткарине>>