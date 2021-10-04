РИАМО - 4 окт. 17 ноября на площадке бизнес-форума Urban Space в Lotte Plaza в столице начнется неделя погружения в мир недвижимости, в мероприятии примут участие более 200 специалистов из России и стран СНГ, сообщается на сайте форума.

Участники обсудят лучшие практики девелопмента, успешные кейсы, самые прогрессивные технологии продаж и продвижения бренда. Впервые на форуме состоится батл между региональными застройщиками и девелоперами Москвы, лучшие региональные проекты со всей страны выступят против столичных хедлайнеров.

В рамках дискуссии «Девелопмент будущего» обсудят вопросы изменений в градостроительном законодательстве, форматы и продуктовые решения рынка недвижимости, инновации в российском девелопменте.

В рамках встречи «Практика девелопмента» участники форума поделятся кейсами и собственными наработками по вопросам PRO-продукта, клиентского опыта, архитектуры и планировочных решений и так далее.

«Мы постарались сделать бизнес-форум максимально информативным и полезным для участников рынка недвижимости. Поэтому 17 ноября затронем самые важные аспекты по созданию и продвижению строящихся и реализуемых жилых комплексов России», - отметила директор оргкомитета премии Urban Awards Ольга Хасанова.

Она уточнила, что участники форума подробно рассмотрят успешные кейсы Москвы и представителей регионов.