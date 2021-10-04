РИАМО - 4 окт. На ВДНХ в Москве с 4 по 10 октября проходит Всемирная неделя космоса, москвичей пригасили стать ее посетителями, сообщается на официальном сайте мэра города.

Программу приурочили к годовщине начала космической эры человечества. 64 года назад, 4 октября, был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. В честь этого для гостей организовали лекции, концерт и экскурсии. Все мероприятия бесплатны.

Пришедшим расскажут о требованиях, которых предъявляют космонавтам перед полетами, а также об их целях.

Также в центре «Космонавтика и авиация» проведут квест «Школа юных космонавтов». Путешествуя по экспозиции и выполняя задания гида, участники узнают, какими качествами и навыками должен обладать космонавт и как устроена ракета.