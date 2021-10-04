РИАМО - 4 окт. Серебряный знак «Зодчества-2021» и восемь дипломов конкурса Build School Project 2021 завоевали проекты Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В этом году главной темой экспозиции области на «Зодчества-2021» стали новые градостроительные принципы комплексного развития территорий, которые включают стандарты строительства жилья, региональные нормативы градостроительного проектирования и мастер-планирование как основу сбалансированной застройки территории с созданием новых городских центров – объектов социальной, коммерческой и рекреационной функции.

Стенд Подмосковья удостоился серебряного знака фестиваля в конкурсе «Регионы России».

Также восемь дипломов международного конкурса Build School Project 2021 получили подмосковные проекты в сфере образования.

«В Московской области сегодня невозможно представить себе жилищное строительство без создания социальных объектов. Детские сады и школы – это важнейший ресурс для сбалансированного развития территории и формирования центров коммьюнити», - отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Она добавила, что с другой стороны, школа – это всегда сложный проект по ответственности и пониманию всех процессов, и ошибка в проектировании здесь обходится очень дорого.

«Рада отметить, что в Подмосковье год от года появляется все больше качественных, хороших, крепких проектов в сфере образования, которые становятся неотъемлемой частью современной среды для жизни», – сказала Кузьмина.

Серебряный диплом в номинации «Лучший объект нового строительства/ Постройки» получила школа на 550 мест в поселке Тучково. В номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации/ Постройки» Золотой диплом получила пристройка спортзала к Вербилковской школе в Талдомском округе. Серебряный диплом в разделе «Проекты» этой же номинации выиграла пристройка на 550 мест к зданию Томилинской школы в Люберцах.

Кузьмина отметила как исключительно важную для реализации нацпроектов в сфере образования номинацию «Объекты для повторного применения». Золотой диплом в ней получила школа на 825 мест в Электростали. Также награды удостоен проект детского сада на 180 мест вблизи деревни Борисовка городского округа Подольск.

Дипломы конкурса получили проекты детского сада на 120 мест в Балашихе, школы на 1375 мест в поселке Отрадное городского округа Красногорск, школы на 1500 мест в Балашихе.

Серебряной награды фестиваля ««Зодчества-2021» в разделе «Постройки», номинации «Открытые общественные пространства» удостоился подмосковный проект благоустройства набережной реки Клязьма вдоль бывшей Морозовской мануфактуры в Орехово-Зуеве.

Дипломом Союза архитекторов РФ в этой же номинации отмечен концептуальный проект регенерации и развития территории поймы и прилегающих территорий реки Свияги.

Всего до 2024 года в Подмосковье появятся порядка 100 новых общеобразовательных школ.