РИАМО - 4 окт. Выставка «Величайший драматург», посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Федора Достоевского, открылась в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Посетители выставки узнают, как произведения Достоевского воплощались в известных театральных постановках последнего столетия.

Гости смогут увидеть, как постановки по романам, повестям и рассказам Достоевского иллюстрировались на театральных афишах, эскизы костюмов и декораций, используемых в этих спектаклях, а также фотографии выступлений по мотивам произведений классика.

Выставка будет работать до 24 октября 2021 года, она доступна к посещению по «Пушкинской карте».

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