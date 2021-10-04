РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Гостей парка им. Талалихина подмосковного Подольска просят беречь новые топиарные фигуры и не сажать на них детей для фотографии, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке Талалихина установили 5 новых топиарных фигур с 2 скамейками. Так, жители могут любоваться двумя арт-объектами в виде домиков, фигурой лошади, медведя и целой арт-композицией «Мама с коляской и дочкой».

Тем не менее уже были замечены случаи, когда гости сажали на новые фигуры своих детей и делали фотографии. Такие арт-объекты не предназначены для этого. Жителей просят фотографироваться рядом с ними, а не на них.