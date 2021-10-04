РИАМО - 4 окт. Молодежь городского округа Мытищи приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Мытищи - 2021», сообщается на сайте администрации горокруга.
Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые учатся, живут или работают на территории Мытищ.
Кастинг пройдет на базе молодежного центра «Импульс» по адресу: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12. Кастинги пройдут 7 октября с 18:00 до 21:00, 8 октября с 16:00 до 21:00.
Для участия в кастинге нужно пройти регистрацию.
«Из всех заявок мы отберем 10 претендентов на титул «Мистер Мытищи - 2021». Мы будем искать самого харизматичного, артистичного, спортивного. В финале мы увидим часть онлайн-этапа, также пройдут творческие конкурсы, интеллектуальная игра, финальное дефиле, в котором финалисты смогут показать, насколько они мужественные, интеллигентные и стильные», - сказала заведующая сектором развития молодежного творчества, талантов и инициатив МЦ «Импульс» Виктория Потапова.
Более подробную информацию о конкурсе можно найти на страницах официального аккаунта МЦ «Импульс».
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