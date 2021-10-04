РИАМО - 4 окт. Молодежь городского округа Мытищи приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Мытищи - 2021», сообщается на сайте администрации горокруга.

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые учатся, живут или работают на территории Мытищ.

Кастинг пройдет на базе молодежного центра «Импульс» по адресу: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12. Кастинги пройдут 7 октября с 18:00 до 21:00, 8 октября с 16:00 до 21:00.

Для участия в кастинге нужно пройти регистрацию.

«Из всех заявок мы отберем 10 претендентов на титул «Мистер Мытищи - 2021». Мы будем искать самого харизматичного, артистичного, спортивного. В финале мы увидим часть онлайн-этапа, также пройдут творческие конкурсы, интеллектуальная игра, финальное дефиле, в котором финалисты смогут показать, насколько они мужественные, интеллигентные и стильные», - сказала заведующая сектором развития молодежного творчества, талантов и инициатив МЦ «Импульс» Виктория Потапова.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на страницах официального аккаунта МЦ «Импульс».