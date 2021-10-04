РИАМО - 4 окт. Пользователи сообщают о массовых сбоях в работе сервисов Instagram и WhatsApp, об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Большая часть пользователей Instagram – 52% – сообщает о проблемах в работе приложения, еще у 29% не открывается сайт. У 19% юзеров нет подключения к серверу.

Схожая ситуация у WhatsApp. 45% пользователей жалуются на сбой в работе приложения, 28% - на подключение, еще 26% - на невозможность отправить сообщение.

Чаще всего на технический сбой в работе обоих сервисов жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сбой зафиксировали в работе мессенджера Telegram.

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