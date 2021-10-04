РИАМО - 4 окт. Новый завод по производству сыров планируют построить в Дмитровском округе в 2022 году, на нем появятся более 35 новых рабочих мест для жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о реализации данного проекта планирует подписать министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021».

«Строительство завода по производству сыров в Дмитровском городском округе региона планирует предприятие «Гестия». Общий объем выпускаемой продукции будет составлять более 28 т в месяц», – сказал министр.

Он добавил, что на заводе планирую варить мягкие, твердые, полутвердые сыры, а еще производить другие молочные продукты.

«Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 240 млн рублей», – уточнил Воскресенский.

По его словам, на сегодняшний день проводится работа по предоставлению в аренду земельного участка без проведения торгов.

«Плановый срок заключения договора аренды земельного участка – до 15 декабря текущего года. Предприятие уже начало предпроектные работы. Планируемый срок запуска нового сырного завода намечен на IV квартал 2022 года», – сказал Воскресенский.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021» пройдет в подмосковном парке «Патриот» 5-8 октября. Всего в рамках выставки на стенде Московской области планируется подписание около 15 соглашений.