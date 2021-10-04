РИАМО - 4 окт. Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ начала работать в Подмосковье, об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 4 по 15 октября специалисты управления проконсультируют граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ по телефонам и в консультационных пунктах для потребителей.

Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, и какие меры нужно предпринять при первых признаках недомогания.

Кроме того, эксперты расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики. Также сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Получить консультации можно по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43 (круглосуточно), а также в территориальных отделах управления Роспотребнадзора по Московской области и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» по будням с 9:00 до 17:00.

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