РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. В рейтинг 100 лучших школ Московской области вошли 4 учебных заведения Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Критериями оценки школ при формировании рейтинга стали уровень преподавательского состава, степень оснащения кабинетов. Также обратили внимание на использование современных технологий на уроках и результаты выпускников на ЕГЭ. Участие школьников в олимпиадах тоже добавило баллы лидерам рейтинга.

Выше всех в рейтинге удалось подняться Балашихинскому лицею. Он занял 6 место. Вместе с ним в сотню лидеров вошли лицей в микрорайоне Ольгино, школа №30 и Земская гимназия. Они расположились на 35, 36 и 81 строчках.