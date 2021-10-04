РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. Спортсмен Андрей Сухарев из Люберец стал победителем в номинации «Жим штанги лежа в облегченной экипировке» на чемпионате Европы по пауэрлифтингу. Об этом сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Чемпионат по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа и становой тяге федерации GPА/IPO совместно с Союзом пауэрлифтеров России прошел накануне в Долгопрудном. Вместе с Андреем Сухаревым городской округ Люберцы представляли Игорь Куротченко, Александр Матвеев и Илья Варшавский.

«Андрею покорился вес в жиме лежа в 360 кг. Рекорд в этой категории также принадлежит ему – 372,5 кг. Люберчанин выступает в номинации с допинг-контролем, он тренируется самостоятельно и представляет спортивный клуб «Геркулес». От всей души поздравляю Андрея с выдающимся результатом! Люберецкий край всегда славился своими богатырями! Будем и дальше развивать это направление. Ведь Люберцы – территория спорта», – отметил Ружицкий.