РИАМО - 4 окт. В Московской области с 21:00 4 октября до 09:00 5 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Брянской, Орловской, Курской, Тверской и Тамбовской областей ЦФО.

В ночь на 5 октября в Московском регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. По области местами ожидается туман. Ветер будет слабый. Температура опустится до 0 – плюс 2 градусов.

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