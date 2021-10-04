РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска с 7 по 8 октября приостановят подачу газоснабжения из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

ООО «СпецГазСтрой» выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов на основании договора с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в доме 11/1 на улице Ленина. Работы с отключением газоснабжения квартир на данном объекте запланированы в период с 7 по 8 октября.

Жителей просят в период проведения работ обеспечить доступ к газопроводу и газовым приборам в своих квартирах работникам ООО «СпецГазСтрой».