РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. В Щелковском краеведческом музее прошел круглый стол, его основной темой стало 500-летие первого упоминания о Щелкове, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С докладами выступали краеведы, ученые и деятели культуры городского округа Щелково. Выступления сопровождали уникальные фото и видеоматериалы.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла книжная ярмарка краеведческой литературы с участием авторов.