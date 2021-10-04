РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 окт. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации округа.

В понедельник в преддверии праздника прошел концерт в ДК «Белая Дача». Воспитанники подготовили самые различные выступления для своих учителей.

«Я рад находиться сегодня здесь, на празднике, посвященном вашей профессиональной деятельности. Вы не просто даете знания нашим детям, вы учите их быть людьми с большой буквы, вы учите их любить и уважать, вы воспитываете в них трудолюбие. Искренне, от всей души благодарю вас за ваш великий труд. Здоровья вам, счастья, благодарных учеников, профессионального развития и всех благ. С праздником, дорогие учителя», - сказал Жигалкин.

День учителя впервые отпраздновали в 1965 году. С тех пор ежегодно его отмечали в первой октябрьское воскресенье, то есть фиксированной даты не было.

Сейчас День учителя отмечается 5 октября, традиционно в актовых залах устраивают концерты, читают стихи, разыгрывают сценки, поют и танцуют.