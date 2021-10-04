РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 18 случаев коронавируса, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 723 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в Подмосковье со 2 по 4 октября зафиксировано 4 852 случая Covid-19. За прошедшие сутки в регионе выявили 1 733 случая коронавируса.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 455 358 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 238 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 395 815 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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