РИАМО - 4 окт. Концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош заявила, что автор музыки к нескольким песням группы «Тату» Сергей Галоян не может запретить вокалисткам исполнять композиции. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее Галоян после объявления о воссоединении группы в 2022 году заявил о запрете исполнять написанные им хиты, включая песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

«Сергей Галоян — он же не продюсер, а просто один из соавторов того материала, который исполняли девочки. Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Лены и Юли есть смежные права исполнять все композиции», — сказала Дорош.

По ее словам, запретить петь песни «Тату» может только суд, а для этого должны собраться все авторы.

Она также отметила, что с девушками никто не связывался по поводу участия в трибьюте группы «Тату». По ее словам, Галоян просто обманывает СМИ.

«Галоян обманывает — Юлю никто никогда не приглашал участвовать в этом трибьюте, который якобы собирались проводить в этом году. Мне ни разу не позвонили, не написали ни одного письма. Я не понимаю, зачем они так делают. Правда все равно вскроется, нам достаточно сделать одно заявление», — добавила Дорош.

Бывшая солистка «Тату» Елена Катина ранее объявила, что группа воссоединится весной 2022 года.