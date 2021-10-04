РИАМО - 4 окт. Журналист Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер московского ФК «Локомотив» Марко Николич может покинуть клуб.

Сербский тренер встретится с руководством команды, на встрече планируется обсудить нюансы его увольнения, сообщает Газета.ru.

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» на своем поле уступил «Ростову».

На данный момент столичная команда набрала 17 очков после 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» занимает 4 место в турнирной таблице первенства страны. «Ростов» с 9 баллами располагается на 13-й строчке.