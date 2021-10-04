РИАМО - 4 окт. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову срока содержания под стражей на 3 месяца, сообщает пресс-служба суда.

Сафронов будет находиться под арестом до 7 января 2022 года.

Бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года. Его подозревают в госизмене.

По информации ФСБ, Сафронов мог передавать секретные данные структурам НАТО. В частности, по версии следователей, он мог быть завербован спецслужбами Чехии.