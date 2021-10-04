РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В парке Талалихина подмосковного Подольска появились 5 новых топиарных фигур, в числе которых два домика, лошадь, медведь и композиция «Мама с коляской и дочкой», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Так, жители могут любоваться двумя арт-объектами в виде домиков, фигуры лошади, медведя и целой арт-композицией «Мама с коляской и дочкой».

Ранее топиарные фигуры установили в ПКиО «Дубрава» в Климовске, в Сквере поколений недалеко от фонтана и часов в центре Подольска, в парке «Березки», парке Победы им. Талалихина в поселке Кузнечики, парке поселка МИС, парке отдыха села Сынково.

Топиарии – это геометрические фигуры и скульптуры из садовых растений.