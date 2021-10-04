РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В подмосковном Подольске ввели в эксплуатацию новую автозаправочную станцию на объездной дороге, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Объект открыт для потребителей с 1 октября и уже пользуется популярностью среди жителей и гостей Подмосковья. Работы были проведены ООО «ТД «Нефтьмагистраль».

Управление энергообеспечения, топливообеспечения и возобновляемых источников энергии министерства энергетики Московской области на регулярной основе ведет работу по анализу загруженности и актуализации автозаправочных станций и комплексов.

На сегодняшний день на территории Московской области расположены 1313 действующих автозаправочных комплексов. К концу 2021 года в Подмосковье будут работать 1321 АЗК с широким спектром дополнительных услуг: заправка традиционными и альтернативными видами топлива, покупка продуктов, сувениров и прочего.

В Подмосковье развивается топливозаправочный комплекс в соответствии с государственной программой «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». В октябре планируется ввести в эксплуатацию еще 3 автозаправочных станции.