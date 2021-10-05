Как решить проблему нехватки парковок в Москве и не заставить всех тебя ненавидеть? Именно так со стороны выглядят задачи, которые ставит перед собой руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Очевидно, что найти компромисс в непримиримой борьбе водителей и пешеходов не так-то просто. Зачем нужна платная парковка во дворах, сколько людей становятся жертвами вторичных аварий и как бороться с теми, кто ездит по обочинам, Шумский рассказал в интервью РИАМО.

– Александр, одна из последних ваших идей, которая вызвала немало споров, – создание платной парковки во дворах. Что именно вы предлагаете?

– Это история наведения порядка в московских дворах, потому что там абсолютный хаос в этом плане. Платная парковка, возможно, стала бы той системой, которая элементарно помогла бы убрать машины с тротуаров и детских площадок. То же самое было на дорогах до тех пор, пока не ввели платную парковку. Но потом навели порядок, и в конечном счете люди говорят: «Спасибо, стало лучше».

Мы хотим предложить, чтобы деньги за парковку поступали на счет дома, а не просто городу. То есть жители сами будут определять, куда эти деньги потратить. Например, сделать больше парковочных карманов. Или, наоборот, больше детских площадок.

– И как на это смотрят жители?

– Действительно много людей с криками доказывали, что это неправильная инициатива и этого делать нельзя. Но эти же люди признают, что проблема парковки и хаоса во дворах есть, просто еще нет решения. А мы его предлагаем. Может быть, непопулярное, но как минимум, подходящее для обсуждения.

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– А с чего можно начать, если переходить от теории к практике?

Пресс-служба проекта «Пробок.нет»

– Для начала можно провести эксперимент в спальных районах, например, в Чертаново или Бирюлево. Или в районах с новой застройкой. В пределах Третьего транспортного кольца такие истории тоже можно придумать.

Я не раз встречался с жителями разных дворов, и выяснилось, что машины есть не у всех. Многие говорят, что надо эти машины из двора убрать. В основном так считают пенсионеры и мамы с колясками.

Вообще, концепция дворов без машин правильная. Сейчас современные дома строят так, чтобы автомобили не находились внутри двора, и он был безопасной зоной. Ребенок гуляет, и вы не смотрите за ним из окна, понимая, что он с машиной не пересечется, и с ним все будет в порядке. Хочется двигаться вот к этому.

– В продолжение темы споров из-за парковки. Действительно ли ограничение бесплатной парковки для многодетных семей, которое вы ранее предлагали, может повлиять на ситуацию в целом по городу?

– Я бы предложил какую-то новую систему льгот и компенсаций, потому что у нас фактически получает льготы не тот, кто нуждается, а тот, кто имеет определенный статус. Почему, например, многодетная семья, у которой нет проблем с денежными средствами, имеет такую льготу, а семья с двумя детьми такую льготу не имеет, хотя денег у них нет. Поэтому возможно сделать льготы более справедливыми, а не просто давать их без ограничений.

– Как же добиться такой справедливости?

– В моем понимании это могут быть бесплатные парковочные часы, которые бы получало большее количество людей. В том числе матери-одиночки, у которых с экономической точки зрения тоже не очень хорошо, или люди с детьми-инвалидами, или с двумя детьми, но в плачевном положении.

Нужно выдавать не просто льготу, а, например, количество бесплатных часов, которое ты в месяц можешь потратить на парковку. Чтобы все отсчитывалось прямо в приложении. Например, дали 40 часов – этого точно хватит, чтобы доехать до больницы или поликлиники и припарковаться. Другое дело, если ты бесплатно круглосуточно стоишь возле работы, и тебе это ничего не стоит. Ты фактически злоупотребляешь своим правом. С одной стороны, ты зарабатываешь деньги на ребенка, а с другой стороны, людям, у которых двое детей, тоже надо зарабатывать, но у них никакой льготы нет. То, что не имеет цены, не имеет ценности. Мне кажется, это тема для дискуссий.

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– Вы освещаете еще одну нерешенную проблему – вторичные аварии. Люди остаются на месте ДТП и попадают под колеса других автомобилей. Насколько эта проблема актуальна для Москвы?

– Проблема в отсутствии официальной статистики. Люди погибают, а это списывают на другую проблему. Особенно в регионах, где нет камер видеофиксации и об этом не пишут СМИ. Исключение – история, которая случилась две недели назад в Воронежской области. Там погибли пять человек – мы хотя бы об этом узнали.

Никто не в курсе о вторичных авариях – просто нет такой категории. Обычно водители или пассажиры, которые выходят из машины, попадают в категорию пешеходов. Получается, что сбили пешехода, а о том, что до этого была первая авария, вообще не упоминается. К сожалению, никто не понимает реальный масштаб проблемы, а он действительно серьезный.

По нашим подсчетам, каждый десятый погибает на дороге в Москве, пока оформляет аварию. Недавно на проспекте Мира был один погибший и один пострадавший, а в аварии на МКАД – один погибший и пять пострадавших. Мы эту историю поднимали на уровне Правительственной комиссии, ГАИ, Минтранса и так далее. Но, к сожалению, проблему не просто никто не хочет решать, ее пока никто не хочет признавать.

Проблема не только в безопасности движения, но и как минимум в экономической целесообразности. Люди оформляют аварии на проезжей части. Например, столкнулись бамперами и стоят выясняют, чья страховая компания кому заплатит. Ущерба всего лишь на 20 тысяч, а в это время сзади в пробке стоят сотни людей. Они пары топлива сжигают, у них износ автомобиля, кто-то опаздывает на работу или на самолет – это время стоит несравненно больше. У нас получается все вывернуто наизнанку – из-за 20 тысяч остальные тратят миллионы, такого быть не должно.

– Как тогда вести себя водителям, чтобы не оказаться в такой ситуации и обезопасить свою жизнь?

– В случае аварии, тем более на скоростной трассе, лучше сразу съехать на обочину. Но надо понимать, почему люди остаются, – им грозит ответственность в виде лишения прав до полутора лет либо арест до 15 суток. Сейчас сажают редко, хотя права отбирают. Но лучше лишиться прав, чем жизни – никакой экономический ущерб не стоит того, чтобы стоять на дороге на проезжей части.

Бывают случаи, когда сбивают приехавших гаишников, которые точно так же ходят по проезжей части. Что с этим делать? Просто переписать правила дорожного движения так, чтобы участники в случае аварии сразу съезжали с проезжей части. А как выплачивать деньги – это вопрос уже третий. Страховые компании должны сами придумать эффективный механизм. Самое главное – спасти жизни. Надо четко понимать, что жизнь важнее страховки.

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– А что насчет Кутузовского проспекта? Как улучшить эту опасную трассу?

– У нас есть предложение – установить ограждение между направлениями движения таким образом, чтобы и справа, и слева от ограждения было две выделенные полосы. Сотрудники спецслужб могли бы использовать их для проезда правительственных кортежей. Но, видите, какая история, ФСО против ограждений как таковых. Им нужно иметь возможность для разворота, и в случае опасности они не должны оказаться «в трубе», когда слева ограждение, и справа некуда съехать.

С точки зрения безопасности (первых лиц – ред.), наверное, правы в ФСО. Но такая безопасность стоит порядка 15 человек в год, которые гибнут на Кутузовском проспекте. И пока не будет общественного запроса и давления, ничего не поменяется.

– А какие еще есть в Москве опасные участки, где нужны ограждения?

– Мы знаем как минимум несколько десятков. Это Волгоградский и Ленинский проспекты. Случаи, когда на больших трассах возможен выезд на встречную полосу, рано или поздно заканчиваются авариями. Такая же история в прошлом году случилась с Ефремовым. Если бы там были ограждение или деревья, которые могли погасить удар, аварии бы не произошло. Мы писали обращение в Дептранс, и нам ответили, что планируют поставить ограждения на Волгоградском и Ленинском проспектах.

Я считаю, что инфраструктура должна максимально прощать ошибки участников движения. Конечно, это не относится к ситуациям, когда ты напился и въехал в столб. Хотя и в этом случае можно сделать так, чтобы водитель не смог разогнаться, например, из-за геометрии проезжей части.

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– А могут ли дополнительные штрафы повлиять на проблему аварийности?

Пресс-служба проекта «Пробок.нет»

– У нас количество ДТП в год падает, а количество нарушений ПДД растет. То есть нарушают больше, а аварий становится меньше. Получается, правила у нас такие, что ты нарушаешь, а ничего страшного не происходит. Может, какие-то вещи надо декриминализировать. Например, в Англии декриминализирован разворот через сплошную линию – это не считается нарушением, где удобно, там и развернулся. Поэтому надо двигаться в сторону отказа от дополнительных штрафов.

– Недавно в Москве на Чистых прудах появились камеры фиксации уровня шума. Нарушителям может грозить штраф в 5 тысяч рублей. Не слишком ли это строгая мера?

– Эта тема существует десятилетия, и Госавтоинспекция всегда ее игнорировала. Но видимо мэру Москвы все-таки донесли, что пора этим заниматься.

Камера – хорошая история, а 5 тысяч – не много. Тем более, штраф будет не федеральным, а московским. Нет никаких проблем увеличить его хоть в десятки раз. Но для начала этого достаточно, чтобы просто привести в чувство тех, кто ревом мотора нарушает тишину.

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– Недавно под Серпуховым произошел громкий конфликт на обочине. Водитель фуры не пустил молодую пару объехать пробку, а те вышли на него с оружием. Насколько проблема «обочечников» характерна для Московского региона?

– Это абсолютно не зависит от региона. Есть дорожные заторы – есть такая проблема. В столице это больше касается Новой Москвы. А вот если выехать на Симферопольское или Киевское шоссе, там раздолье. Проблема в том, что «обочечники», хоть и едут быстро, но потом вклиниваются в ряд и только усиливают пробку.

– А что тогда с ними делать, если народные методы борьбы опасны и чреваты штрафами?

– Идея только одна – видеокамеры. Единственное, они не могут покрывать весь участок – через каждый километр их не поставишь. Это дорого.

В Сочи придумали ставить ограждения на обочине. Они позволяют съехать, если вы сломались, а долго ехать по обочине – нет. Однако в такой ситуации могут пострадать спецслужбы, например, скорая помощь не сможет объехать пробку. Поэтому еще должна быть культура вождения и жесткое наказание. У нас за обочину штраф 1,5 тысячи рублей – не очень большой, даже если поймают. А со скидкой – 750 рублей.

Я посмотрел машины, которые больше всего нарушают в Москве, – это Lamborghini. На один такой автомобиль приходится в среднем 10,5 штрафов. Но что их владельцам штрафы по 500 рублей – могут оплачивать сотнями. Возможно, раз вообще такая история идет, следует выдавать штрафы в зависимости от стоимости машины. То есть чем дороже автомобиль, тем больше штраф.

– В этом году как никогда стала актуальна проблема аварийности самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Что может сделать город, чтобы уменьшить число аварий?

– Надо создавать отдельную инфраструктуру. Вот у нас есть проезжая часть, есть на дороге тротуар, значит должна быть полоса для СИМ – на каждой улице, на каждом тротуаре с двух сторон. Тогда самокатчики будут ехать там, а не по тротуар, и проблема уйдет сама по себе. А пока к этим видам транспорта относятся как к развлечению.

Есть другая проблема – если полосу делать за счет дороги, возмутятся водители, если за счет тротуаров – пешеходы. Поэтому пока Москва самостоятельно не придумает способ, другие регионы просто будут ждать решения, которое потом можно скопировать.

– Над какими проектами сейчас работает центр «Пробок.нет»?

– У нас сейчас основное внимание уделено проездам, переходам и переулкам, которые перекрыты госучреждениями. Например, арбитражный суд перекрыл ближайший проход к остановке трамвая или метро – надо обходить территорию суда, вместо того, чтобы идти по прямой. Или на «Октябрьской» станции метро здания Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, закрывают прямой проход к Казанскому переулку. Комиссариатский переулок перекрыт зданием Министерства обороны.

По сути, система МВД, которая должна защищать, фактически отбирает у людей улицы и устраивает там парковку. Мы работаем над тем, чтобы сделать доступ свободным и вернуть город москвичам.

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