РИАМО - 4 окт. При выборе корма для собаки учитываются физиологические особенности и энергетические потребности животного, при этом лучше отдавать предпочтение продукции известных брендов. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Ранее в приюте «Лохматая душа» в городском округе Чехов произошло массовое отравление собак. В результате ЧП погибли 14 собак, более сотни пострадали. Причиной инцидента мог стать некачественный корм, закупленный приютом.

«В ситуации необходимо тщательнейшим образом разобраться, а до момента прояснения ситуации я бы посоветовал отказаться всем приютам от услуг данного производителя корма. Чтобы ситуация больше не повторилась никогда, нужно тщательно выбирать поставщиков корма и проверять наличие необходимых документов», – сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, у приютов далеко не всегда есть возможность купить корм высокого класса, но существует множество марок, в том числе известных, которые производят корм эконом-класса и у которых есть все нужные сертификаты и лицензии. Они гарантируют адекватное качество самого корма, а также соблюдение правил производства и хранения.

При выборе корма нужно учитывать потребности собаки. Сбалансированный рацион должен содержать белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, а также пищевые волокна, которые регулируют деятельность кишечника.

При кормлении собак промышленным кормом важно соблюдать рекомендации производителей по породе, возрасту и размеру.

«Некоторые не придают этому значение и дают пожилой собаке корм для щенков, а молодую собаку кормят едой для взрослых псов. Как правило, производители сухих кормов учитывают баланс необходимых веществ, которые должны содержаться в пище», – отметил Голубев.

Отсутствие в привычном рационе хотя бы одного важного элемента может в будущем сказаться на здоровье питомца. Поэтому важно, чтобы собака получала грамотно составленный рацион. Также нельзя забывать о дозировке корма. Важно следовать инструкции на упаковке, так как каждый корм имеет свою пищевую ценность, а объем для каждой собаки индивидуальный.