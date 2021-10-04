РИАМО - 4 окт. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы выдало компании «Инторгинвест» предписание об обязательном устранении нарушений, допущенных при проведении аукциона по реализации арестованного заложенного имущества, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Ранее в управление поступила жалоба физического лица, в которой сообщалось, что организатор торгов (компания ООО «Инторгинвест») нарушил порядок определения размера задатка для участия в торгах и неверно назначил дату проведения аукциона.

Подмосковное УФАС изучило жалобу и признало ее обоснованной. Организатору аукциона выдано предписание об обязательном устранении нарушений.