РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский провел прием граждан по личным вопросам в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На прием к главе пришли 7 жителей. Вопросы касались предоставления места в детском саду, предоставления земельного участка и улучшения жилищных условий очередникам, возможности разделить лицевые счета в муниципальной квартире.

Староста хора русской песни «Опалиха» Алина Орешко обратилась к главе округа с просьбой оказать материальную помощь коллективу.

«Нашему хору 1 октября исполнилось 20 лет. В связи с пандемией многие мероприятия проводятся на открытом воздухе. Нам к концертным костюмам нужны теплые куртки одинакового фасона, чтобы выступать на улице», - пояснила Орешко.

Активистке более 80 лет. В хоре около 25 участниц, самой молодой из которых 50 лет. Спасский пообещал, что вопрос решат.

Жители одного из домов Красногорска недовольны работой своей УК. По словам представителя инициативной группы, компания, которая пришла к управлению в конце 2021 года, игнорирует обращения жителей. Так, разбитое окно в одном из подъездов не могут заменить с мая. Граждане решили создать ТСЖ, но процесс застопорился.

Глава округа дал поручение профильным специалистам выехать на место и запротоколировать все нарушения. Кроме того, представитель юридической службы администрации предложила горожанам проконсультировать их, как правильно защитить свои интересы в суде.

На работу котельной пожаловались жители микрорайона Опалиха. Они утверждают, что сооружение издает низкочастотный гул, который с 2016 года мешает горожанам жить. Есть решение суда об устранении неисправности, срок исполнения – до февраля 2022 года.

«По информации, полученной от АО «Красногорская теплосеть», мероприятия по реконструкции заложены в схеме теплоснабжения и будут выполнены в установленный судом срок», - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Спасский также запланировал выезд на место расположения котельной и встречу с жителями по данному вопросу.