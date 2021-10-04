РИАМО - 4 окт. Новый детский сад открылся в микрорайоне Одинцово-1, он рассчитан на 350 малышей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Здание имеет современную качественную отделку. Здесь предусмотрены удобные группы, просторные актовый и спортивный залы, большой пищеблок.
Он добавил, что сейчас родители дошкольников готовят медицинские справки и другие необходимые документы.
Очередность в прилегающих микрорайонах составляла 1180 человек. Новый детсад позволил сократить ее сразу на треть.
Глава округа осмотрел здание, пообщался с сотрудниками и мамами воспитанников. Он отметил, что все пожелания и замечания, которые высказывались в ходе строительства, отделки и оснащения детского сада, были учтены застройщиком.
«Сад очень нравится: новый, современный, с большими группами и спальнями, широкими холлами и коридорами. Все соответствует нашим ожиданиям. Для детей это настоящий второй дом», - поделилась впечатлениями Анастасия Заяц.
Территория детского сада соответствует всем стандартам благоустройства. Игровые площадки оборудованы различными элементами, обустроено футбольное поле с искусственным газоном.
Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Одинцово-1 открылось почти сразу вслед за новым корпусом школы №3. Изначально между ними была продумана учебная кооперация: выпускники детского сада будут продолжать образование в соседней школе.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии