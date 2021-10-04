РИАМО - 4 окт. Новый детский сад открылся в микрорайоне Одинцово-1, он рассчитан на 350 малышей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Здание имеет современную качественную отделку. Здесь предусмотрены удобные группы, просторные актовый и спортивный залы, большой пищеблок.

«Планировка садика продумана. Актовый зал, спортзал – все размещено таким образом, чтобы потоки детей не пересекались. Возможности пищеблока таковы, что он будет готовить еду и для других небольших дошкольных образовательных учреждений, расположенных рядом. Все путевки уже выданы», - уточнил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что сейчас родители дошкольников готовят медицинские справки и другие необходимые документы.

Очередность в прилегающих микрорайонах составляла 1180 человек. Новый детсад позволил сократить ее сразу на треть.

Глава округа осмотрел здание, пообщался с сотрудниками и мамами воспитанников. Он отметил, что все пожелания и замечания, которые высказывались в ходе строительства, отделки и оснащения детского сада, были учтены застройщиком.

«Сад очень нравится: новый, современный, с большими группами и спальнями, широкими холлами и коридорами. Все соответствует нашим ожиданиям. Для детей это настоящий второй дом», - поделилась впечатлениями Анастасия Заяц.

Территория детского сада соответствует всем стандартам благоустройства. Игровые площадки оборудованы различными элементами, обустроено футбольное поле с искусственным газоном.

Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Одинцово-1 открылось почти сразу вслед за новым корпусом школы №3. Изначально между ними была продумана учебная кооперация: выпускники детского сада будут продолжать образование в соседней школе.