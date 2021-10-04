РИАМО - 4 окт. Четыре представителя фауны Москвы и Подмосковья запечатлены на памятных монетах Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

В Центробанке, помимо обычных монет, используемых в повседневной жизни, выпускают также особые – памятные и юбилейные монеты. Они посвящены выдающимся гражданам, ключевым историческим событиям, памятникам архитектуры, достижениям в искусстве и науке и, в том числе, редким видам животных.

В серии памятных инвестиционных монет «Сохраним наш мир» запечатлены редкие животных России. Монеты из золота и серебра высшей пробы выпущены в нескольких номиналах – от 3-10 тыс. рублей. Их вес — от 3 гр до 1 кг.

Среди обитателей степей и полярных снегов в этой серии монет можно увидеть четырех представителей фауны столицы и Подмосковья – это лось, рысь, речной бобр и бурый медведь.

По данным экологов, в последнее время популяция лосей и бобров растет, многие из них уже приспособились к жизни в Москве.

А вот популяция медведей и рысей обитает в отдаленных уголках Подмосковья.