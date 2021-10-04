РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Грузовой автомобиль перевернулся на бок в результате ДТП на Южном обходе подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Дорожная авария произошла на круговом движении Южного обхода Подольска. Там столкнулись легковая и грузовая машины. В результате ДТП грузовик перевернулся на бок и частично перекрыл движение на дороге.

«В результате данного ДТП никто не пострадал», - сказал сотрудник ОГИБДД УМВД РФ по Подольску.