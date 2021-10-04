РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. Ряду педагогов подмосковных Люберец в преддверии профессионального праздника вручили сертификаты на улучшение жилищных условий, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в инженерно-технологическом лицее прошло праздничное мероприятие ко Дню учителя.

«Я желаю педагогам сил и терпения. А также желаю, чтобы вы гордились победами своих учеников», - сказала депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

Ряду педагогов вручили сертификаты на квартиры. Также учителям вручили почетные знаки отличия.