РИАМО - 4 окт. Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как быстро вернуть обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции. Существует несколько эффективных методик, сообщает Nation News.

По его словам, потеря обоняния при Covid-19 происходит не всегда и не сразу. С этой патологией сталкиваются примерно 50% пациентов. При этом у тех, кто был заражен новыми штаммами, утрата обоняния вообще происходит гораздо реже.

Зайцев отметил, что сегодня известны два весьма эффективных способа восстановления обоняния. Это ароматерапия и йоготерапевтические методики.

«По ароматерапии нет четкого рецепта с запахами: у нас разные пристрастия, кому-то нравятся одни запахи, кому-то другие. Нужно выбрать такие, которые будут комфортны для пациента. Вообще, ароматерапия — вещь хорошая», — отметил эксперт.

Он пояснил, что также нельзя использовать резкие запахи, к примеру, бензин или уксус. Они могут в значительной степени навредить слизистой, поскольку после болезни она работает со сниженной функцией.

Все нужное можно купить в специальных магазинах при саунах и банях, а также в магазинах аромамасел. Отлично подойдут лимон, облепиха, пихта и кедр.

В йоготерапевтические методики входят в том числе и многочисленные дыхательные гимнастики. Они помогают организму быстрее восстановиться.

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