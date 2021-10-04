РИАМО - 4 окт. Люди, которым придется вынужденно сменить обычное жилье на мини-апартаменты, могут столкнуться со снижением самооценки, сообщил РИАМО психолог-консультант Илья Шабшин.

На столичном рынке недвижимости появились мини-апартаменты площадью всего 9 кв. м. Как отметил Шабшин, переезд в такие стесненные условия может отразиться на психике.

«Однозначной реакции на жизнь в мини-студии быть не может. Все зависит от того, при каких условиях человек начал жить в подобной недвижимости. Может быть такое, что человек вынужденно переехал в мини-студию, тогда его восприятие будет отрицательным. Это даже может повлиять на самооценку, так как новое жилье станет определенным символом неполноценности, упущенных возможностей», - сказал Шабшин.

Он добавил, что другое дело, если покупка мини-апартаментов была желанной.

«Если исполнилось желание человека, то и воспринимать свою мини-студию он будет позитивно, он получит наслаждение и будет отдыхать в ней», - заключил психолог.

Ранее член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков сообщил РИАМО, что мини-апартаменты в Москве будут пользоваться спросом среди студентов, выпускников вузов и трудовых мигрантов. Также их будут покупать с целью последующей сдачи в аренду.