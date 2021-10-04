РИАМО - 4 окт. В школах Московской области с понедельника начались каникулы, так как большинство учебных учреждений региона перешли на обучение по триместрам, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Учебный год у них теперь разбит на три периода по 10-11 недель, а через каждые 5 недель – каникулы. Первый каникулярный период уже стартовал и продлится неделю», – уточнил министр образования региона Илья Бронштейн.

По его словам, промежуточная аттестация в таких школах будет проходить в конце ноября, февраля и мая.

«Это решение принято самими учебными учреждениями. К плюсам модульной системы можно отнести ритмичность образовательного процесса, ведь отдых приходится на каждую шестую неделю, больше оценок, а также снижение сезонного риска заболеваемости», – добавил министр.

Он отметил, что в каникулы педагоги школ без отрыва от работы проходят курсы повышения квалификации и посещают семинары.