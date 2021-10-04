РИАМО - 4 окт. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы заменили асфальтобетонное покрытие, бортовой камень и укрепили обочины на 4 участках региональных дорог общей протяженностью 17,6 км в Рузском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

После получения положительного заключения дорожной лаборатории по качеству проведенных работ, на все отремонтированные участки дорог нанесут разметку.

Работы завершены на дороге от малого бетонного кольца до д. Лысково (МБК - подъезд 20266 км 41), которая является проездом к военному городку и к Центральной больнице «РЖД» в селе Покровское, а также от д. Онуфриево до д. Орешки (М-9 «Балтия» - Онуфриево – Орешки) через Никольское и Аннино. Сообщается, что после ремонта проезд стал комфортнее для более чем 7 тыс. жителей.

Кроме того, в октябре завершится ремонт двух участков дороги «Звенигород - Колюбакино - Нестерово». В результате ремонта, проезд станет удобнее для более 20 тыс. жителей региона.

Также в Рузском городском округе завершается ремонт муниципальных автодорог. Всего на территории округа отремонтируют 26 участков автомобильных дорог длиной порядка 33,6 км, из них четыре участка региональных дорог протяженностью порядка 17,6 км включили в программу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».