РИАМО - 4 окт. К 7 октября планируется устранить последствия аварии на водопроводе в ЖК «Гусарская баллада» Одинцова, вода жителям подается по временной схеме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несколько месяцев назад на одной из веток водопровода в ЖК «Гусарская баллада» произошла авария. Управляющей компанией была организована временная схема подачи воды в один из многоквартирных жилых домов на улице Триумфальной. В настоящий момент стартовали работы по прокладке новой постоянной линии водоснабжения. Их ход проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Несколько месяцев подрядная организация «кормила завтраками» администрацию и жителей, обещая вот-вот все исправить. Сначала были попытки переложить ответственность на другие компании и застройщика, который строил эти сети и, кстати, до сих пор не передал их на баланс муниципалитета. Только после прямого вмешательства администрации округа был определен новый подрядчик, и дело сдвинулось с мертвой точки», - отметил Иванов.

Он добавил, что на площадке уже работает спецтехника и достаточное количество людей.

«Мы поставили жесткий срок: полноценная подача воды в жилой дом должна возобновиться уже 7 октября», - подчеркнул глава округа.

Для прокладки водопровода используется современная технология, позволяющая обойтись практически без земляных работ.

«Горизонтальное направленное бурение позволяет вести коммуникации без рытья длинных траншей, избегая ущерба для благоустройства, не вскрывая асфальт, без сильного шума от строительной техники», – объяснил замглавы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев.

По его словам, для работ требуются лишь небольшие начальный и финишный котлованы. Спецтехника делает тоннель, через который затем и проходят трубы.

Водопровод будет иметь повышенную защиту: его поместят в дополнительную жесткую магистраль по принципу «труба в трубе». Иванов подчеркнул, что после укладки коммуникаций администрация округа инициирует их передачу на баланс муниципалитета.