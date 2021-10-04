РИАМО - 4 окт. Мини-апартаменты в Москве будут пользоваться спросом среди студентов, выпускников вузов и трудовых мигрантов. Также их будут покупать с целью сдачи в аренду, сообщил РИАМО член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков.

На столичном рынке недвижимости появились мини-апартаменты площадью всего 9 кв. м. Они располагаются в новом многофункциональном комплексе в районе Вешняки.

«Спрос будет однозначно, хоть это и микропомещения. Понятно, что в нем никакой роскоши не получить, но оно стоит недорого. Его очень интересно приобретать с целью сдачи в аренду», — сказал Барсуков.

По словам эксперта, такое жилье будет пользоваться спросом среди тех, кому не хватает денег на покупку полноценной квартиры. Это студенты и выпускники вузов, которые хотят иметь свое жилье, а не съемное. Трудовые мигранты тоже будут охотно приобретать мини-апартаменты.

«Тут еще вопрос в том, будут ли банки давать кредит. Обычно на покупку апартаментов они дают. Если будут давать на покупку микроапартаментов, то простор для действий увеличивается. Так как цена будет небольшая, а первоначальный взнос около 20%, то грубо говоря, войти в это дело можно с полмиллиона рублей. Для студента, который закончил вуз, это приемлемо», — заключил Барсуков.

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