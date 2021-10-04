РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемых в ограблении женщины, они украли мобильный телефон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 25-летней местной жительницы о том, что неизвестные, применив насилие, открыто похитили ее мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны ранее судимые 26-летний житель Тверской области и 32-летний житель Калужской области, у которых изъято похищенное имущество.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.