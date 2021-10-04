РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. В подмосковных Люберцах выдающимся педагогам вручили почетные награды в преддверии Дня учителя, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в Инженерно-технологическом лицее прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Для педагогов провели концерт.

«У нас 20 школ находятся в «зеленой» зоне, еще 18 - в «желтой». Я желаю вам, дорогие педагоги, успехов! Пусть у нас будет как можно больше учебных учреждений в «зеленой» зоне, а также желаю, чтобы как минимум половина школ вошла у нас в топ-100 Подмосковья», - сказала первый заместитель главы округа Ирина Назарьева.

Она вместе с депутатом Мособлдумы Лидией Антоновой вручила почетные награды педагогам. Среди них за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» получила начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

Также ряд педагогов получили благодарственные письма Мособлдумы из рук областных депутатов Игоря Коханого и Дмитрия Дениско, почетные грамоты министерства образования Московской области. Кроме того, ряду учителей вручили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».