РИАМО - 4 окт. «ЭКОпункты» Подмосковья с начала текущего года приняли 1,7 млн штук пластиковых бутылок и алюминиевых банок, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.
В регионе продолжается внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В частности, развивается сеть «ЭКОпунктов» - аппаратов по приему от жителей пластиковых бутылок и алюминиевых банок в обмен на баллы, скидки и купоны.
Такие аппараты установлены в крупных торговых центрах, государственных учреждениях, во дворах области. А еще 50 аппаратов работают в подмосковных школах.
Он добавил, что вторсырье поступает в «ЭКОпункты» чистое и поэтому не нуждается в дополнительной сортировке, так как смарт-система таких пунктов сама разделяет тару на фракции.
По мере наполнения устройств, накопленные банки и бутылки, минуя КПО, вывозятся напрямую переработчикам.
«Весь собранный объем переработают в гранулы и переплавят, из него изготовят новые ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки», - добавил вице-губернатор.
По данным компании «РТ-Инвест», на сегодняшний день в лидерах по сборам вторсырья в «ЭКОпункты» сейчас находятся лицей №34 и гимназия №1 в Мытищах. А также химкинская школа №29, где в сентябре был дан старт работе 50 школьных «ЭКОпунктов».
Сейчас в регионе функционирует более 100 «ЭКОпунктов», до конца года сеть увеличится до 900 аппаратов.
В Московской области с 2019 года более 4,2 млн тонн отсортированных отходов направлены на вторичную переработку, более 65% жителей разделяют отходы дома.
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