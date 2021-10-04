РИАМО - 4 окт. «ЭКОпункты» Подмосковья с начала текущего года приняли 1,7 млн штук пластиковых бутылок и алюминиевых банок, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

В регионе продолжается внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В частности, развивается сеть «ЭКОпунктов» - аппаратов по приему от жителей пластиковых бутылок и алюминиевых банок в обмен на баллы, скидки и купоны.

Такие аппараты установлены в крупных торговых центрах, государственных учреждениях, во дворах области. А еще 50 аппаратов работают в подмосковных школах.

«В 2021 году подмосковные «ЭКОпункты» собрали почти 1,7 млн штук пластиковых бутылок и алюминиевых банок, что эквивалентно 52 т. В том числе в школах учащиеся сдали более 9 тыс. бутылок и банок: 7,2 тыс. пластиковых бутылок и 1,8 тыс. алюминиевых банок», - подчеркнул Евгений Хромушин.

Он добавил, что вторсырье поступает в «ЭКОпункты» чистое и поэтому не нуждается в дополнительной сортировке, так как смарт-система таких пунктов сама разделяет тару на фракции.

По мере наполнения устройств, накопленные банки и бутылки, минуя КПО, вывозятся напрямую переработчикам.

«Весь собранный объем переработают в гранулы и переплавят, из него изготовят новые ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки», - добавил вице-губернатор.

По данным компании «РТ-Инвест», на сегодняшний день в лидерах по сборам вторсырья в «ЭКОпункты» сейчас находятся лицей №34 и гимназия №1 в Мытищах. А также химкинская школа №29, где в сентябре был дан старт работе 50 школьных «ЭКОпунктов».

Сейчас в регионе функционирует более 100 «ЭКОпунктов», до конца года сеть увеличится до 900 аппаратов.

В Московской области с 2019 года более 4,2 млн тонн отсортированных отходов направлены на вторичную переработку, более 65% жителей разделяют отходы дома.

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