РИАМО - 4 окт. Средняя заработная плата жителей трех российских городов превысила 100 тыс. руб. за первое полугодие 2021 года, самый высокий размер оплаты труда в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве, сообщает РИА Новости.

Исследование проводилось в 100 крупнейших городах России по нескольким параметрам: средняя денежная зарплата и стоимость фиксированного потребительского набора, который можно купить на нее в том или ином городе. Отмечается, что уровень заработной платы может значительно отличаться в одном и том же городе в зависимости от профессиональной отрасли сотрудника.

Показатель соотношения зарплат и стоимости потребительского набора в разных городах меняется в широком диапазоне от 1,9 до 5, соответственно реальный уровень зарплат у городов с разных концов рейтинга отличается в 2,5 раза. Средняя зарплата в рейтинге рассчитывалась по крупным и средним организациям за вычетом НДФЛ за первое полугодие 2021 года.

По соотношению зарплаты и потребительских наборов, которые можно на нее купить, первое место занимает Салехард. Там на одну среднюю зарплату можно приобрести почти пять наборов.

Второе место в рейтинге по соотношению зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг занял Южно-Сахалинск.

Третье место по тем же параметрам заняла Москва. На среднемесячную зарплату в столице можно купить 3,81 потребительского набора.

При этом, если рассмотреть уровень заработной платы без соотношения к потребительской корзине, а только в денежном выражении, то тройка лидеров будет выглядеть следующим образом: Анадырь (129 тыс. руб.), Москва (114 тыс. руб.), Салехард (106 тыс. руб.).

Как показало исследование, большинство городов с высокими зарплатами находятся на севере. Это связано с высокой прибылью от расположенных там ресурсодобывающих предприятий, которые способны платить своим сотрудникам повышенную плату, в том числе в качестве компенсации за тяжелые условия труда и холодный климат.

Самые низкие зарплаты в южных городах России, что объясняется слабой экономикой их регионов и низким уровнем официальной оплаты труда.