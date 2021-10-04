РИАМО - 4 окт. Правоохранители не могут допросить подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Мужчина не реагирует на внешние раздражители и, по словам врачей, впал в кому неизвестной этиологии, при том, что его физические показатели в норме. Полицейские предполагают, что опытный преступник притворяется.

Невролог, мануальный терапевт и остеопат Александр Евдокимов высказался о том, что предполагаемый убийца вряд ли смог бы отключить рефлексы и сымитировать состояние комы, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Евдокимов считает, что для распознавания имитируемой комы не требуется никакое специальное оборудование. Изобразить кому возможно, но врачи быстро поймут притворство пациента с помощью элементарных тестов на физиологическую реакцию организма на раздражители.

«Например, если резкий звук включить, то будет рефлекс, легкое дерганье. Если человек имитирует, он не сможет сдержать этот рефлекс», – сказал невролог.

Он отметил, что при коме у человека частично или полностью отсутствуют реакции на внешние раздражители. Такое состояние почти невозможно изобразить специально, однако некоторые вещества, влияющие на психику, могут привести к похожим на кому эффектам. Выявить наличие таких препаратов в организме поможет лабораторный анализ.

30 сентября после пожара в одном из домов в городе Гае были обнаружены трупы трех студенток 17, 18 и 19 лет. 3 октября молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность к убийству ранее судимого 29-летнего жителя Орска, он был задержан при попытке угона автомобиля.