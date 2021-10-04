РИАМО - 4 окт. Неиспользование собственниками сельхозземли может привести к увеличению налога на участок, а также штрафу до 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В частной собственности находится свыше 135 тыс. га региональной земли сельхозназначения, которая простаивает. Такие результаты показали осмотры земли по итогам 9 месяцев текущего года.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что, возможно, не все собственники знают о своей обязанности по использованию своей земли. Об обязанности использования сельхозучастков говорится в статье 42 Земельного кодекса РФ.

Заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин не раз напоминал о важности использования земель для развития сельского хозяйства и экономики области, а также опасности, связанные с зарастанием, замусориванием и деградацией земель сельскохозяйственного назначения.

Неиспользование участка сельскохозяйственного назначения влечет за собой увеличением земельного налога, начисление штрафов от 3 тыс. до 200 тыс. рублей, изъятием земли у собственника через суд.