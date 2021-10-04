РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Глава Подольска Николай Пестов вручил нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 6 педагогам округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во Дворце культуры «Октябрь» в понедельник прошло торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню учителя, который ежегодно отмечается 5 октября. В нем приняли участие также депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков и многие другие.

В ходе торжественной части Пестов пожелал педагогам и воспитателям округа здоровья и счастья, а затем вручил почетные награды. Так, нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» получили учитель начальных классов школы №30 София Вараксина, педагог-организатор лицея №26 Ирина Лаптева, учитель математики школы №31 Наталия Пономарева, учитель истории и обществознания гимназии №4 Наталия Свист, учитель биологии лицея Климовска Ирина Скворцова, замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея №1 Елена Фролова.

Благодарность министерства просвещения РФ вручили учителю математики лицея №23 Наталье Бауэр, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №21 Евгении Мельниковой. Знак отличия «За заслуги перед округом» 2 степени вручили учителю физики лицея №23 Василию Морозову.

Также медаль «За безупречную службу» 1 степени вручили учителю начальных классов школы №1 Ольге Архиповой, учителю русского языка и литературы гимназии №4 Татьяне Воскресенской, заведующей детским садом №2 «Золотой ключик» Наталии Мараховской и многим другим.

В ходе торжественной программы педагогам вручали различные награды и благодарности.