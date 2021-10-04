РИАМО - 4 окт. Решения об отмене массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса в стране принимаются не по «табличке», а зависит от уровня госпитализаций Covid-пациентов, сообщил депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что решение о проведении или отмене массовых мероприятий в субъектах страны принимаются руководителями регионов при достижении определенных показателей по Covid-19.

«Количество заболевших в сутки – это индикатор, по которому можно судить, ухудшается состояние дел или улучшается. Нет такого, что при определенном уровне заболеваемости вводят одни ограничения, а при другом – другие. Я уверен, что таких решений и таких таблиц нигде нет», – сказал Леонов в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что снятие ограничений, введенных из-за пандемии, будет зависеть не от уровня заболеваемости, а от числа госпитализаций.

«Мы видим больше решений по уровню госпитализации. Например, если больницы, где были ковидные госпитали, начинают их повторно разворачивать, то вводят ограничения. Если, наоборот, ковидные стационары сворачиваются, то ситуация улучшается», – пояснил депутат.

За последние сутки в 85 регионах страны зарегистрирован 25 781 случай заболевания. С начала пандемии выявлено 7 612 317 случаев Covid-19.

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