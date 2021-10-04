РИАМО - 4 окт. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении праздника День отца, который будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября, сообщает Федеральное агентство новостей.
В этом году третье воскресенье октября выпадает на дату – 17 октября.
В указе сказано, что праздник установили в России для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
Также в России ежегодно отмечают и День матери. Этот праздник приходится на третье воскресенье ноября.
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