РИАМО - 4 окт. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении праздника День отца, который будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября, сообщает Федеральное агентство новостей.

В этом году третье воскресенье октября выпадает на дату – 17 октября.

В указе сказано, что праздник установили в России для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Также в России ежегодно отмечают и День матери. Этот праздник приходится на третье воскресенье ноября.